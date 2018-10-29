Леся Никитюк заворожила фанатов образом богини на "Танцах со звездами"

Леся Никитюк предстала в образе богини / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк очаровала полконников новым образом в выпуске танцевального шоу.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась фото, на котором она запечатлена в белом платье с акцентом на щедро украшенное бисером и пайетками декольте.

"Сегодня 26 баллов! Прямо, как мне лет. Спасибо, Дмитрий Жук", - подписала фото ведущая.

Подписчики Никитюк назвали ее богиней, и расхвалили за прическу.

"Вау! Вот эта прическа вам отлично подходит", "Клеопатра", "Богиня!", "Клеопатра, только блонди", "Вам очень к лицу этот цвет волос!", - расхваливали поклонники.

Впервые в истории "Танцев со звездами" судьи выступили с участниками проекта. Каждый из них сформировал свою команду из двух пар. Влад Яма выбрал в свою команду Лесю Никитюк и Макса Ежова, Игоря Ласточкина и Илону Гвоздеву. Команда подготовила зажигательную самбу с нотками юмора, исполненную под песню Jason Derulo Swalla.

Ранее Леся Никитюк показала образ к Хэллоуину.