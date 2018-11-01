"Что происходит?": Лобода заинтриговала поклонников сообщением в Instagram

Лобода заинтриговала фанатов / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками своего блога весьма странным месседжем.

"INSTADRAMA. 9.11.2018", - подписала знаменитость непонятный скрин, опубликованный в Instagram.

За три часа странный кадр на страничке певицы набрал свыше 40 тысяч лайков, и всколыхнул любопытство поклонников. На снимке, помимо подписи, виднеется белоснежная постель.

"Что происходит", "Радуете", "Ждем", "А что будет? Новая песня?", "Будет жарко", "Талантливые люди даже болеют талантливо! Браво! Ждем с нетерпением!", - написали поклонники комментарии.

/ instagram.com/lobodaofficial

Напомним, Лобода покинула Боткинскую больницу в Москве после экстренной операции на почках - но уехала 36-летняя певица не одна. Забирать ее приехал ни кто иной, как лидер группы Rammstein.

24 октября СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу.