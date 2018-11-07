Слава из "НеАнгелов" показала архивные фото до пластической операции

Слава Каминская показала фото до операции / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала архивные фото, на которых она изображена до пластической операции.

Артистка ранее рпизнавалась, что сделала ринопластику и увеличила грудь. На своей странице в Instagram певица выставила серию снимков "до" и "после" - на фото отчетливо видна разница, нос Каминской стал заметно меньше и более утонченным.

"В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее. Собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!", - написала артистка.

Каминская посоветовала поклонницам любить себя, ухаживать за собой."Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей. Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите витамины для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев", - посоветовала певица.

Поклонники отметили, что артистка изменилась в лучшую сторону.

"Такие перемены в лучшую сторону", "Все делаете правильно", "Изменения в лучшую сторону, вы красотка", "Из гадкого утенка в элегантную красотку. Смелая!", - писали поклонники.

Ранее Слава Каминская полностью оголилась на фото.