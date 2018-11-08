"Я прекрасно гастролирую": Галкин отреагировал на известие о болезни Пугачевой

Артист заявил, что в семье все хорошо, поскольку ему не пришлось прерывать концерты в Канаде.
Известный российский актер комедийного жанра Максим Галкин заявил, что слухи о серьезной болезни его жены, легенды советской эстрады Аллы Пугачевой являются преувеличением.
"У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо… Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", - цитирует артиста РИА Новости.
Как известно, Примадонна поделилась архивным фото с Леонидом Агутиным, сообщив, что из-за болезни она не сможет присутствовать на его концерте.
Ранее Алла Пугачева покорила внешним видом в клипе друга.