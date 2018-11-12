Вынесли на носилках: гитариста Aerosmith госпитализировали после концерта

Джо Перри унесли из гримерки на носилках / https://www.instagram.com/joeperryofficial/?hl=ru

Гитариста и бэк-вокалиста рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали после выступления с Билли Джоэлом в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По информации интернет-портала TMZ, Перри отыграл песню Walk This Way, и ушел в гримерку. Там он потерял сознание, музыканту вызвали скорую. Медики 40 минут пытались привести Перии в чувства – врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, затем положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу.

Как сообщил источник порталу, у 68-летнего Перри были проблемы с дыханием в течение последних нескольких недель, и у него случился "застой легких".

Перри пришел в сознание, и уже чувствует себя лучше.

Напомним, Джо Перри в 1970 году вместе со Стивеном Тайлером и Томом Хэмилтоном создали группу Aerosmith.

Ранее стало известно, что Стивен Тайлер собрался жениться на своей 28-летней ассистентке.