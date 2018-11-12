"Точно такая же куртка у Зверева!": Оля Полякова вызвала ажиотаж фото в золотистом пуховике

Артистка позировала в наряде "Королевы ночи", отметили фанаты.
Эпатажная украинская певица Оля Полякова покрасовалась в пуховике коллаборации H&M вместе с итальянским брендом Moschino.
Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором она позирует в золотистом пуховике, черном свитшоте, золотистых брюках и босоножках и с короной на голове.
"Королева на хайпе", - подписала снимок Полякова.
Подписчики отметили, что такой же пуховик есть у звезд российского шоу-бизнеса.
"Точно такая же куртка и толстовка у Зверева! Капец", "У Киркорова вроде такая же куртка", "А Бузова говорила что только у нее такой пуховик, ошибочка, у Королевы ночи он тоже есть", "У Киркорова такая куртка....Слизал образ Бедросович. Оля, Вы замечательная", "Типа Сережка Зверев, made in Ukraine", - писали юзеры.
Ранее Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей.