"Точно такая же куртка у Зверева!": Оля Полякова вызвала ажиотаж фото в золотистом пуховике

Оля Полякова позировала в золотистом пуховике / УНИАН

Эпатажная украинская певица Оля Полякова покрасовалась в пуховике коллаборации H&M вместе с итальянским брендом Moschino.

Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором она позирует в золотистом пуховике, черном свитшоте, золотистых брюках и босоножках и с короной на голове.

"Королева на хайпе", - подписала снимок Полякова.

Подписчики отметили, что такой же пуховик есть у звезд российского шоу-бизнеса.

"Точно такая же куртка и толстовка у Зверева! Капец", "У Киркорова вроде такая же куртка", "А Бузова говорила что только у нее такой пуховик, ошибочка, у Королевы ночи он тоже есть", "У Киркорова такая куртка....Слизал образ Бедросович. Оля, Вы замечательная", "Типа Сережка Зверев, made in Ukraine", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей.