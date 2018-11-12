"Мозг клинит": Ани Лорак покрасовалась в простом наряде, опубликовано фото

Ани Лорак показала фото в простом наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в простом наряде оливкового цвета.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за семь часов он собрал более 85 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в гольфе и в юбке с высокой талией с небольшим разрезом посередине.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Аж мозг клинит...", — поделился мнением isaevussr. "Вы лучшая", — считает svetlana.polina.alena. "Как вам идет цвет!", — отметила the_katemlp.

Ани Лорак показала фото в простом наряде / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.