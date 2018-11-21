Лобода рассказала фанатам, почему повторно угодила в больницу

21 ноября 2018, 12:18

Проблемы Лободы со здоровьем по-прежнему не утихают.

Лобода
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода, в последние годы более известная скандалами из-за регулярных гастролей в России, недавно перенесшая операцию на почке, рассказала об очередном посещении больницы.

Об этом певица рассказала своим фанатам через соцсеть Instagram. По словам Лободы, после операции ей положено некоторое время посещать плановые осмотры.

"Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня − сьемки", − написала певица, присовокупив свежее фото своей руки с кольцами.

Новое фото Лободы / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лобода покорила фанатов фигурой в мини-платье.

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певица Светлана Лобода больница Instagram болезнь гастроли
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