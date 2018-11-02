Светлана Лобода рассказала о состоянии после операции

Светлана Лобода рассказала, что уже здорова / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которую прооперировали в московской больнице рассказала о своем самочувствии.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз певица выложила кадр, на котором она запечатлена без макияжа.

"Теперь я точно здорова…", - написала артистка.

Светлана Лобода показалась после операции / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Певица уже 10 ноября возвращается на сцену – у нее запланирован тур по городам Германии.

Напомним, Лобода покинула Боткинскую больницу в Москве после экстренной операции на почках - но уехала 36-летняя певица не одна. Забирать ее приехал ни кто иной, как лидер группы Rammstein.

24 октября СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу.

Ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников сообщением в Instagram.