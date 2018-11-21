"Нахрен тебе эта Америка": Галкина жестко раскритиковали за гастроли в США

Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максима Галкина, российского эстрадного артиста комического жанра, супруга легендарной советской/российской поп-певицы Аллы Пугачевой, поклонники раскритиковали за долгие американские гастроли и призвали вернуться в РФ.

Комик опубликовал на своей странице в соцсети Іnstagram видеоролик из города Сан-Франциско, где он провел очередной концерт. "Репортаж из Сан-Франциско. Встреча со зрителем состоялась в центре города в превосходном Herbst Theatre. Это было прекрасно!", − заявил Максим, чем и вызвал волну критики со стороны подписчиков.

Читайте также"Бес - в ребро": Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой"Макс,сколько уже ты бабла срубил, америкосов опять жаба задушит, они и так зуб точат, что у вас там виллы квартиры, и всякое такое, опять нас санкциями завалят", "Сан-Франциско хорошо! А почему бы Вам на российский крайний север не слетать? Здесь тоже приняли бы очень тепло. Мы Вас ждем!", "Нахрен тебе эта Америка - приезжай скорей домой!", "А из мезозоя будет репортаж? У нас тоже круто", "Максим, уже надо домой ехать – детки-то соскучились", − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Галкин умилил Сеть видео с Пугачевой, а также отреагировал на известие о ее болезни.