Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в эффектном платье

Тина Кароль покрасовалась в вечернем платье / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в черном платье с оголенными плечами и глубоким декольте.

"Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики не скупились на комплименты, и оставили десятки восхищенных комментариев.

"Я дар речи потеряла", "Прям богиня", "Такая красивая и очень нежная, женственная", "Отпала челюсть!", "Невероятно нежное фото", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль рассказала о родственных связях с известной украинской актрисой.