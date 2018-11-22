Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в эффектном платье

Певица позировала в наряде без бретелек.
Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов пикантным фото.
На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в черном платье с оголенными плечами и глубоким декольте.
"Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала снимок знаменитость.
Подписчики не скупились на комплименты, и оставили десятки восхищенных комментариев.
"Я дар речи потеряла", "Прям богиня", "Такая красивая и очень нежная, женственная", "Отпала челюсть!", "Невероятно нежное фото", - расхваливали поклонники.
Ранее Тина Кароль рассказала о родственных связях с известной украинской актрисой.