Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в эффектном платье

22 ноября 2018, 15:04

Певица позировала в наряде без бретелек.

Тина Кароль
Тина Кароль покрасовалась в вечернем платье / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в черном платье с оголенными плечами и глубоким декольте.

"Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики не скупились на комплименты, и оставили десятки восхищенных комментариев.

"Я дар речи потеряла", "Прям богиня", "Такая красивая и очень нежная, женственная", "Отпала челюсть!", "Невероятно нежное фото", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль рассказала о родственных связях с известной украинской актрисой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Тина Кароль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:30
"Ужас в зоне бикини": Ольга Бузова ошарашила фанатов фото в купальнике
15:30
"Лишь раз в году": в чем особенность полнолуния 23 ноября и чего опасаться каждому знаку Зодиака Видео
15:28
Нелю Штепу разбил инсульт: экс-мэра Славянска срочно госпитализировали
15:19
"Когда будете книги сжигать?": в Николаеве предложили переименовать русский драмтеатр Видео
15:13
ЖК "Чайка" назван лучшим жилым массивом в 2018 году новости компании
15:04
Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в эффектном платье Видео
14:25
Рада подняла штраф за пьяную езду до 51 тыс. гривен
14:17
Вера Брежнева ответила на обвинения в увлечении пластикой Видео
14:15
"Когда людям ссут в глаза, они иногда просто дают в морду": в сети - дискуссия из-за KFC в Доме профсоюзов
13:58
КСУ одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО Видео
13:32
"Украинские гаубицы стреляли": митрополит УПЦ МП обвинил Киев в войне на Донбассе Видео
13:28
Порошенко учредил новый праздник
13:16
Лолита обратилась к фанатам после экстренной госпитализации Видео
13:11
Жадность Порошенко, или Как будут пилить бюджет процветания мнение
13:08
"Дружественный визит антициклона": синоптик рассказала о погодных сюрпризах в Украине до конца недели Фото Видео
12:50
Предложить России обмен: генерал рассказал, как Украине вернуть Донбасс Видео
12:48
В Кабмине похвастались повышением минимальной пенсии на 2 доллара
12:38
"Как лапы больной курицы": Волочкова в трусах ужаснула фанатов фото изуродованных ног Видео
12:15
"Вы е*анулись, мрази?" Украинцы атаковали страницу KFC в Facebook
12:13
Стал известен преемник Кучмы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Видео
12:08
Украина - единственная, кто вырвалась из Мордора мнение
11:54
Отрезали Крым: проект OpenStreetMap попал в скандал из-за карты Украины
11:50
От 500 грн: SkyUp объявила цены и направления новых рейсов Видео
11:31
Задержание рэпера Хаски: полиция предъявила обвинения по трем статьям Фото Видео
11:04
"Как хороша!": Алла Пугачева поразила моложавым видом
11:03
Назначен новый шеф ГРУ
10:54
"Сепаратистский канал": в Харькове журналистов NewsOne атаковали в прямом эфире Видео
10:29
"Сексуальная русалка": Оля Полякова покрасовалась в латексном платье Видео
10:25
В Винницкой области начальник ГФС попался на коррупционных махинациях на 300 миллионов Видео
10:17
"Страшнаяяя": Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа
10:05
В Азовском море затонула российская баржа
10:05
Житель Сумской области за пять лет дважды стал победителем лотереи "Лото-Забава" Видео новости компании
09:55
"Полномасштабные репрессии": в УПЦ МП ответили на предложение о запрете пастырской работы в ВСУ Видео
09:54
"Письку видно": Светлана Лобода удивила слишком обтягивающим нарядом Видео
09:48
Кто не "пишається", тот - предатель мнение
09:33
Девушка дня Instagram: красотка с изящными формами Виллоу Престон Фото
09:24
"Большевистский террорист": в Донецкой области разгорелся скандал вокруг реконструкции памятника Видео
08:51
Кризис в Азовском море: Москва обвинила Киев в милитаризации региона Видео
08:42
В Раде приняли важное решение по госбюджету-2019
08:29
Беспредел на Кировоградщине: полицейские выкрали и избили подростка Видео
08:26
Бойтесь реванша Януковича и его бригады теннисистов! мнение
08:03
"Еле языком волочил": Кива рассказал о пьянстве Порошенко на Майдане
07:39
Поздравления с Днем благодарения-2018 – открытки и христианские пожелания в прозе и стихах Фото
07:25
Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку
07:13
"Четвертая война": эксперт рассказал о планах Путина по спасению своего рейтинга
06:57
Украине грозит договор с Россией и новый Майдан мнение
06:33
Януковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборы
06:15
Ученые выяснили, от чего зависит длина полового члена
05:53
С Днем сыновей: поздравления в картинках и на словах Фото
05:18
Женщина накормила рабочих зажаренными останками убитого сожителя
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять