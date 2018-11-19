Тина Кароль рассказала о родственных связях с известной украинской актрисой

19 ноября 2018, 10:28

Певица вспомнила, как сватала родного брата к сестре Ирмы Витовской.

Тина Кароль
Тина Кароль рассказала о родстве с Ирмой Витовской / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала, что ее связывают тесные родственные связи с известной украинской актрисой Ирмой Витовской.

Как оказалось, родной брат певицы Станислав является мужем сестры Витовской Натальи, рассказала Кароль ведущей программы "Светская жизнь" Кате Осадчей.

Кароль поделилась, как она сватала брата к сестре актрисы – по ее словам, весь процесс был серьезным, в соответствии со всеми традициями.

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наташу, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек. Я даже искала по дому, нет ли тыквы нигде", - вспомнила Кароль.

Артистка призналась, что с Ирмой Витовской они сейчас в тесных отношениях.

"Я даже искала по дому, нет ли тыквы нигде. Мы в тесных отношениях и я ее поклонница, еще когда она играла в "Лесе и Роме". Я постоянно смотрела по телевидению этот сериал и когда я сегодня вижу эту настоящую Ирму порой за столом, то думаю: "О, я возле звезды", а она мне то же самое говорит", - призналась Тина.

Ранее Тина Кароль засветила глубокое декольте.

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Тина Кароль Ирма Витовская
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