"Будьте скромней": Тина Кароль засветила глубокое декольте

Тина Кароль показала летнее фото / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль покорила фанатов откровенным образом.

На фан-странице певицы в Instagram артистка появился снимок, на котором она позирует в наряде с тонкими бретельками, демонстрируя декольте.

Одним фанатам пикантный наряд понравился, другие де призвали певицу быть скромнее.

"Красотка", "Ой моя хорошая! Что же ты делаешь со мною?", "Тина, не стоит уподобляться Каменских. Будьте скромней", - считают фанаты.

Ранее Тина Кароль покорила сказочным образом на Хеллоуин.