В пышном платье и с ярким макияжем: Тина Кароль покорила сказочным образом на Хеллоуин

Известная украинская певица Тина Кароль вызвала фурор в Сети образом на Хеллоуин.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она преобразилась в персонаж из сказки "Алиса в стране чудес" – Белую королеву.

Артистка покрасовалась в пышном белом платье и белом парике, сделав акцент на макияж: темные брови, яркие глаза и бордовые губы.

Подписчики сначала приняли певицу за персонаж из "Игры престолов" Дейнерис Таргариен, но затем расхвалили ее за сказочный образ.

"Дайнерис, ты ли это?", "Обожаю! Тебе идут перевоплощения! Безумно красиво", "Тебе так идет этот образ. Я налюбоваться не могу", "Я думала Дейнерис Таргариен", "Ты правда сказочная", - восхищались поклонники.

Ранее Тина Кароль засветила стройные ноги в платье с высоким разрезом.