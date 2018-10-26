Тина Кароль засветила стройные ноги в платье с высоким разрезом

Тина Кароль покорила фанатов новым образом / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников летним фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимокм, на котором она позирует в летнем платье с высоким разрезом, демонстрируя ноги.

"Жизнь течет своим чередом и беспощадна к твоим страхам. Стоит ли переживать и нервничать? Лови момент, лови волну. Живи в любви к миру! Удача ждет тебя за поворотом. Не упусти ее, заметь ее в ежедневной суете. Мечтаешь смело?", - подписала фото артистка.

Подписчики расхвалили снимок, и оставили десятки комплиментов певице.

"Самое милое фото из всех", "Красотка! Очень мудрые слова", "Как всегда, прекрасна", "Расцвела", - писали юзеры.

Ранее Тина Кароль в блестящем платье заинтриговала фанатов.