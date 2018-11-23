"Взгляд как у пантеры": Леся Никитюк покорила дерзким нарядом

Леся Никитюк покорила фанатов пикантным фото / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк поразила фанатов смелым образом.

На своей странице в Instagram Никитюк показала фото, на котором она позирует в черном платье-пиджаке с расстегнутой сверху пуговицей, колготах в горох и пышной прической.

"По взгляду видно, что чeрная пятница наступила. Куда на закупы, девушки?", - написала ведущая.

Подписчики расхвалили наряд Никитюк, заметив, что она стала похожа на женщину-вамп.

"Вау, женщина-вамп", "У тебя такой взгляд ух... Сорвать нафиг бы наряд", "Взгляд как у пантеры, сексуальная", "Опасная такая", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк покрасовалась в нежном образе.