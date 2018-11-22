"Леська — роскошь": Никитюк покрасовалась в нежном образе

Леся Никитюк похвасталась снимками в нежном образе / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк опубликовала фотографии, на которых запечатлена в белом легком платье.

Снимки в нежном образе ведущая разместила на своей странице в Instagram, за день они собрали более 130 тысяч лайков.

На фото артистка позирует в платье и надетом поверх него свитере. Никитюк держит в руках белую собачку.

Снимки похвалили ряд интернет-пользователей. "Леська — роскошь", — поделилась мнением _anna_three_. "Очень нежное и трогательное фото!", — считает vorotyntseva7199. "Ооо, прелесть!", — написала sandrasurova.

Ранее сообщалось, что в шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк вместе со своим партнером Максимом Ежовым, несмотря на низкие оценки судей, пробились в суперфинал и сразятся за кубок.