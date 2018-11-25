"Светочка изучает немецкий": Лобода поприветствовала фанатов на языке возлюбленного

Светлана Лобода покорила сеть необычным образом / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, учит немецкий – к такому выводу пришли фанаты, которые часто видят в Instagram певицы посты, написанные на языке отца ее ребенка.

На своей странице в Instagram 36-летняя певица поделилась снимком, на котором позирует в необычном черном платье, золотистых босоножках и серьгах-скелетах рыбы.

"Guten Morgen", - написала знаменитость утреннее приветствие на немецком.

Подписчики расхвалили внешность артистки, и предположили, что Лобода учит немецкий из-за отношений с Линдеманном.

"Серьги оригинальные", "Теперь немецкий изучаете", "Ощущение от этой фотки, команда Рамштайн сменила лидера", "Так, так - Светочка изучает немецкий, понятненько", - писали юзеры.

Ранее стало известно, что Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ.