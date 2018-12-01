Украинские звезды вновь получили награды в России

Ани Лорак получила в России очередную премию / https://www.instagram.com/karolinochka1978/?utm_source=ig_embed

30 ноября в Москве в "Крокус Сити Холл" прошла церемония вручения музыкальной премии "Нового радио" - "Высшая лига".

Украинские знаменитости получили свои награды, и выступили на сцене. Ани Лорак для награждения выбрала сиреневое облегающее платье в пол с пайетками и необычной зоной декольте. Волосы артистка собрала сзади в пучок, и дополнила образ ярким макияжем.

Вера Брежнева выступила с песней "Ты мой человек", покрасовавшись на сцене в мини-платье черного цвета.

Выступил также на премии и Макс Барских, который 29 ноября дал концерт в Киеве. Артист исполнил песню "Сделай громче".

Ранее украинские звезды получили престижные награды в Кремле.