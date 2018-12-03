"Ты это заслужила!": Настя Каменских в стильном наряде похвасталась наградами

Настя Каменских похвасталась наградами / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась фото с M1 Music Awards, на котором она выиграла две статуэтки. Артистка стала певицей года, а также получила награду в номинации "Клип года" за видеоработу "Это моя ночь".

На своей странице в Instagram артистка выложила фото с красной дорожки мероприятия, и снимок с наградой.

На первом фото артистка позирует в наряде необычного кроя с открытой спиной и длинным черным шлейфом.

На втором снимке певица, одетая в черный комбинезон, держит в руках статуэтку.

Подписчикам понравились оба наряда, и они оставили десятки комплиментов под фото.

"Красавица и умница", "Куколка", "Ну очень красивая!", "Настя, ты это заслужила!", - расхваливали поклонники.

Ранее астролог спрогнозировал, почему Потап и Каменских не поженятся.