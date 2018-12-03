"Ты это заслужила!": Настя Каменских в стильном наряде похвасталась наградами

Певица выиграла в двух номинациях на мероприятии M1 Music Awards.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась фото с M1 Music Awards, на котором она выиграла две статуэтки. Артистка стала певицей года, а также получила награду в номинации "Клип года" за видеоработу "Это моя ночь".
На своей странице в Instagram артистка выложила фото с красной дорожки мероприятия, и снимок с наградой.
На первом фото артистка позирует в наряде необычного кроя с открытой спиной и длинным черным шлейфом.
На втором снимке певица, одетая в черный комбинезон, держит в руках статуэтку.
Друзья, безумно приятно, когда труд и старания высоко и по-достоинству оценивают? Я очень рада получить на главной музыкальной премии страны @m1_musicawards статуэтки "Певица года" и "Клип года". В них вложена колоссальная работа и силы! ❤ Мы с командой создали за этот год очень много классного материала: хитовые песни, красочные видеоклипы, красивые фотосессии, очень динамичный и современный сольный альбом, Рождественский фильм и музыкальный альбом и еще много-много всего! ? Но конечно же, особенным событием этого года стало то, что я представляла свою страну на международном уровне! Быть первой украинкой в Billboard и Music Choice, быть приглашенной на Latin Grammy, петь украинские песни на европейских радиостанциях - это то, о чем я мечтала всю жизнь? Я чувствую вашу любовь и за это спасибо вам, моя #NKfamily. Спасибо каналу @m1ukraine и всем, кто создает это фееричное шоу! И особенная благодарность Николаю Георгиевичу Баграеву за поддержку и развитие музыкальной индустрии нашей страны!?
Подписчикам понравились оба наряда, и они оставили десятки комплиментов под фото.
"Красавица и умница", "Куколка", "Ну очень красивая!", "Настя, ты это заслужила!", - расхваливали поклонники.
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