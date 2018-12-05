"Голозадая певица года": Настя Каменских похвасталась фигурой в тесном боди

Артистка выступила на M1 Music Awards.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась фото своего выступления на M1 Music Awards. Артистка стала певицей года, а также получила награду в номинации "Клип года" за видеоработу "Это моя ночь".
На своей странице в Instagram артистка выложила серию фото, на которых она позирует в фиолетовом боди, которое оголяет ее ягодицы, высоких ботфортах и меховой шубе.
Однако, подписчики не оценили такой откровенный наряд, и обвинили Каменских в копировании стиля и движений американской поп-певицы Бейонсе.
"Голозадая певица года", "Почему она в таком виде выходит на сцену, а мне за нее стыдно? Очень пошло и некрасиво", "Парад трусов", "Она певица или порнозвезда?", "Зачем так сильно под Бейонсе косить?", - писали юзеры.
Ранее Настю Каменских разнесли за вульгарные танцы в стрингах.