"Все шейхи твои": Леся Никитюк похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае

5 декабря 2018, 14:46

Знаменитость отправилась в отпуск.

Никитюк
Леся Никитюк показала фото с отдыха / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Дубаи, и уже показала первое фото в бикини.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором она в купальнике позирует с небоскребами.

"Без фотошопа", - подписала Леся кадр, сопроводив хештегами "lady Ле" и "багиня ламината".

Подписчики расхвалили фигуру Никитюк, и оставили ей десятки комплиментов.

"Леся, бомба-граната, все шейхи твои", "Все красиво: и фигура, и купальник", "Ты как всегда шикарна", "Какая крутая фотка! Фантастически выглядишь!", "Эффектно… Кто-то небо руками разводит, а Леся небоскребы - писали поклонники.

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Леся Никитюк
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