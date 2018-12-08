"Еще бы догола разделась": Леся Никитюк "ушла в отрыв" на отдыхе

Леся Никитюк отдыхает в Дубаи / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Дубаи, и не устает хвастаться фото своих развлечений.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на которых она позирует в бархатном купальнике от Victoria's Secret.

На других снимках Никитюк запечатлена в нежно-розовом платье экстремальной мини длины, которое оголяет ее стройные ноги.

Подписчики заметили, что благодаря участию в "Танцах" Никитюк заметно похудела, и расхвалили ее постройневшую фигуру.

"Такую красоту еще не украл арабский шейх?", "Вы наслаждайтесь отдыхом, а я буду тихо завидовать вашим ножкам", "Фигурка супер стала!", "Еще бы догола разделась", "Леся, вот удивила, так удивила. Очень сексуально!", - восхищались поклонники.

Ранее Леся Никитюк в бикини показала похудевшую фигуру после "Танцев со звездами".