Леся Никитюк в бикини показала похудевшую фигуру после "Танцев со звездами"

Леся Никитюк показала стройную фигуру / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?utm_source=ig_embed

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Дубаи, и выложила короткий ролик в бикини.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась видео, на котором она в купальнике и прозрачной накидке продемонстрировала постройневшую фигуру. Знаменитость заметно похудела за время участия в шоу "Танцы со звездами", и теперь смело хвастается формами, и недавно снялась в эротической фотосессии.

Подписчики оставили ведущей десятки комплиментов, расхваливая ее фигуру.

"Боооже, какие ноги", "Там сознание никто не потерял от таких ног?", "Алло, Виктория Сикрет? У вас одна из моделей сбежала", "Ну прям богиня", "Леся, иди в "Топ-модель по – украински", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае.