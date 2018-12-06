Леся Никитюк в бикини показала похудевшую фигуру после "Танцев со звездами"

Знаменитость впервые за полгода отправилась на отдых.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Дубаи, и выложила короткий ролик в бикини.
На своей странице в Instagram ведущая поделилась видео, на котором она в купальнике и прозрачной накидке продемонстрировала постройневшую фигуру. Знаменитость заметно похудела за время участия в шоу "Танцы со звездами", и теперь смело хвастается формами, и недавно снялась в эротической фотосессии.
Подписчики оставили ведущей десятки комплиментов, расхваливая ее фигуру.
"Боооже, какие ноги", "Там сознание никто не потерял от таких ног?", "Алло, Виктория Сикрет? У вас одна из моделей сбежала", "Ну прям богиня", "Леся, иди в "Топ-модель по – украински", - писали юзеры.
Ранее Леся Никитюк похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае.