"Пусть пишут, что хотят": скандальный Панин отреагировал на новость о ДТП

Панин заверил, что не попадал в ДТП / Фото: Uznayvse.ru

Российский актер Алексей Панин прокомментировал новость о ДТП в центре Москвы. По сообщениям СМИ, знаменитость во время столкновения с машиной ударился головой, ему вызвали скорую.

Однако, актер в интервью "Комсомольской правде" опроверг эту информацию, заверив, что весь лень провел с дочерью.

"Я никуда не попадал. Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из "Блестящих", про аварию ничего не знаю. Вчера тоже все нормально было: весь день с дочкой Нюсей отдыхали, спали дома", - прокомментировал актер.

Ранее Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту авиакомпании.