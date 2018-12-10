"Настеньку настигла звездная болезнь": поклонники возмущены надменностью Каменских

Настя Каменских удивила фанатов дерзким заявлением / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая стала "Певице года" по версии M1 Music Awards, поделилась, что недавно вернулась с латиноамериканского "Грэмми", где была гостьей.

По словам певицы, ее кудри, и тот факт, что она специально учит язык, очень запоминается испаноязычным слушателям, и они даже узнавали ее на красной дорожке "Грэмми".

"Я скажу, что я там уже известная звезда, потому что когда я там проходила, все так "Энника", потому что они там не говорят NK. Было так прикольно, что меня там узнавали. Для них девочка, которая приехала и специально выучила и учит испанский язык, очень запоминается. Ну и плюс моя куча кудрей также в глаз попадает", - поделилась артистка.

Читайте также"Я ваша богиня": Настя Каменских ошеломила дерзким заявлениемКаменских добавила, что ее сольный проект за 2018 год "выстрелил", как комета, и она обязана получить награду "Певица года".

"У меня большие амбиции и все-таки в следующем году я выступлю на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды - так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом. Я знаю, что я должна получить (награду), как это я не получу ее, как это?", - сказала Каменских.

Подписчиков возмутило такое заявление артистки, и они подчеркнули, что Каменских "словила звезду".

"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", - написала Ляля Богомаз.

/ https://www.youtube.com/Світське життя

"Настя такая бесячая стала… Не могу из-за нее смотреть Х-фактор. Раньше нравилась из-за ее какой-то естественности, простоты в хорошем смысле слова, сейчас взлетела фиг знает куда и по какой причине. Она ни о чем вообще", - отметила Вика Ви.

/ https://www.youtube.com/Світське життя

"За год она много сделала, до десятка песен, практически на все-клипы. Она действительно выстрелила своим сольным проектом. Но можно вести себя и поскромнее", - считает NEiskustvenno.

/ https://www.youtube.com/Світське життя

Ранее Настя Каменских похвасталась глубоким декольте.