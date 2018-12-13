Леся Никитюк угодила в клинику в Турции

Леся Никитюк отправилась в Стамбул поправить здоровье / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?utm_source=ig_embed

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк сообщила, что оказалась в одной из турецких клиник.

На своей странице в Instagram экс-ведущая "Орла и Решки" призналась, что отправилась в Стамбул с мамой, чтобы заняться здоровьем.

"Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом! И именно в Стамбуле я нашла прекрасную клинику. Я еще "перлину Поділля" захватила, так что мы с мамулькой вдвоем", - написала ведущая.

Отметим, что Леся травмировала локоть во время выступления в прямом эфире "Танцев", и до сих пор восстанавливается. Даже спустя три месяца реабилитации ведущая не может полноценно разогнуть руку.

Ранее Леся Никитюк рассказала о последствиях травмы на "Танцах со звездами".

Напомним, Никитюк и Максим Ежов взяли серебро проекта, отдав победу Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой.