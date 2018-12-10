"Рука еще не разгибается": Леся Никитюк рассказала о последствиях травмы на "Танцах со звездами"

Леся Никитюк поделилась, что до сих пор восстанавливает руку / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк рассказала, что после окончания шоу все еще проходит реабилитацию по восстановлению руки.

Отметим, что экс-ведущая "Орла и Решки" травмировала локоть во время выступления в прямом эфире "Танцев", и до сих пор восстанавливается, передают "Факты".

"В конце номера я приземлилась на ровную руку и почувствовала, как в локте что-то щелкнуло. После эфира рука ужасно опухла, терпеть боль было практически невозможно. Меня тут же отвезли в больницу и прописали сильные болеутоляющие. Снимок показал, что перелома и растяжения связок нет, но очень сильный ушиб локтевого сустава", - поделилась ведущая.

Пол словам Никитюк, три месяца прошло с момента травмы, еще столько же она будет восстанавливать руку.

"Я до сих пор восстанавливаю руку, которая на сто процентов еще не разгибается. У меня и сейчас тянет в локтевом суставе. До шести месяцев я еще буду проходить курс по восстановлению руки. Вот вам и танцы", - отметила Никитюк.

Напомним, Никитюк и Максим Ежов взяли серебро проекта, отдав победу Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой.

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