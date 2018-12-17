Иван Дорн в самолете изобразил рыдающего ребенка: опубликовано видео

17 декабря 2018, 10:14

Скандальный и популярный украинский поп-певец Иван Дорн отличился новой выходкой.

Иван Дорн / Instagram

Известный и скандальный украинский поп-певец Иван Дорн опубликовал в разделе Stories соцсети Instagram видеоролик, на котором он находится в самолете и передразнивает сидящего рядом плачущего ребенка.

Певец "пародировал" малыша и изображал детский плач, кривляясь и копируя его движения. При этом на заднем фоне хорошо слышен смех человека, снимавшего этот ролик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ивана Дорна распекли в Сети за выступления в России.

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самолет ребенок видео Instagram Иван Дорн
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