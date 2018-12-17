"Зачем так себя уродовать?": Светлана Лобода удивила фанатов изменениями во внешности

Лобода озадачила поклонников видом своих губ / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, вызвала жаркие обсуждения среди поклонников.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена с ярким макияжем: черными стрелками и кроваво-красными губами.

"Холодными ночами", - подписала снимок певица, процитировав строку из новой песни Instadrama.

Поклонники стали спорить в комментариях под фото: одни расхвалили пухлые губы певицы, другие же резко осудили Лободу за их размер.

"До безумия красивая... душевная, интересная, зачем так себя уродовать этими вывернутыми губами?", "Эти красные губки когда-нибудь сведут меня с ума", "Страшно! Помада портит", "Отталкивающая фотография и двойной эффект придает - холодность - негативом пахнет!", "Губки вах!", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Светлана Лобода похвасталась снимками с "любимым другом".