"Зачем так себя уродовать?": Светлана Лобода удивила фанатов изменениями во внешности

Певица сделала акцент в макияже на своих пухлых губах.
Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, вызвала жаркие обсуждения среди поклонников.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена с ярким макияжем: черными стрелками и кроваво-красными губами.
"Холодными ночами", - подписала снимок певица, процитировав строку из новой песни Instadrama.
Поклонники стали спорить в комментариях под фото: одни расхвалили пухлые губы певицы, другие же резко осудили Лободу за их размер.
"До безумия красивая... душевная, интересная, зачем так себя уродовать этими вывернутыми губами?", "Эти красные губки когда-нибудь сведут меня с ума", "Страшно! Помада портит", "Отталкивающая фотография и двойной эффект придает - холодность - негативом пахнет!", "Губки вах!", - оставляли комментарии подписчики.
Ранее Светлана Лобода похвасталась снимками с "любимым другом".