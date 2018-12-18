"Силиконоботоксная Кикимора!": Ани Лорак высмеяли в сети из-за внешности

18 декабря 2018, 17:26

Знаменитость показала кадр со сьемок клипа на песню "Сон".

Ани Лорак
Ани Лорак показала кадр со сьемок клипа на пенсю "Сон" / https://www.instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику подписчиков из-за своего внешнего вида.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, певица позирует во время сьемок клипа на песню "Сон". Она запечатлена в длинном платье в бельевом стиле с глубоким декольте.

Подписчики знаменитости пожаловались, что артисты все больше становятся похожи друг на друга из-за "уколов красоты" и походам к пластическому хирургу. Так, Лорак кто-то принял за Меган Фокс, и даже назвал Кикиморой.

"Очень жаль... Ее внешность долгие годы была ее визитной карточкой. Внешность увядает и, как оказалось, ее талан никому не нужен... Миром правит юность", "Она выглядит потрясающе, просто сильно изменилась из-за пластики", "Один силикон", "Почему-то мне сразу показалась Меган Фокс, ботокс везде и всюду, почему сразу один типаж получается после всех этих процедур? И вроде все красивые, но одинаковые, как куклы...", "Силиконоботоксная Кикимора!", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее подопечная Лорак спела на росТВ хит группы Kazka: опубликовано видео.

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Ани Лорак
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