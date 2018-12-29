"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом

Мелания Трамп удивила выбором брюк / Reuters

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья озадачила пользователей соцсети своим нарядом.

Президентская чета вернулась в США после визита на одну из военных баз в Ираке, видео из прибытия появилось на странице ABC News в Twitter.

48-летняя первая леди выбрала неудачный образ: зеленое пальто и брюки телесного цвета, которые кажутся незаметными, и создают ощущение, словно Мелания забыла надеть штаны.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqnpic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) 27 December 2018

Такой конфуз случился из-за темного времени суток и яркого освещения от фотокамер. Однако, пользователям сети это не помешало поглумиться над нарядом Меланьи.

"Она забыла надеть штаны?", - поинтересовался Pat Queeney.

"О Боже, я думал, что ее ноги были голыми", - написал Paul.

"Эти штаны соответствуют цвету лица Трампа. А очки она одела потому, что она не настоящая Меланья", - считает пользователь Kryocor3.

Ранее астролог сообщил, что Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния.