"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом

Меланья Трамп предстала в зеленом пальто и "невидимых" брюках.
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья озадачила пользователей соцсети своим нарядом.
Президентская чета вернулась в США после визита на одну из военных баз в Ираке, видео из прибытия появилось на странице ABC News в Twitter.
48-летняя первая леди выбрала неудачный образ: зеленое пальто и брюки телесного цвета, которые кажутся незаметными, и создают ощущение, словно Мелания забыла надеть штаны.
Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqnpic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 December 2018
Такой конфуз случился из-за темного времени суток и яркого освещения от фотокамер. Однако, пользователям сети это не помешало поглумиться над нарядом Меланьи.
"Она забыла надеть штаны?", - поинтересовался Pat Queeney.
"О Боже, я думал, что ее ноги были голыми", - написал Paul.
"Эти штаны соответствуют цвету лица Трампа. А очки она одела потому, что она не настоящая Меланья", - считает пользователь Kryocor3.
The pants match Donald's face. And the glasses are because she's not the original Melania.#MELANIATRUMP#NoPants#orange#TrumpResign#TrumpShutdownpic.twitter.com/XIPPTBG1Jn— Kryocor3 (@Kryocor3) 29 December 2018
Ранее астролог сообщил, что Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния.