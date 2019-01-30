"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом

Иракли Макацария показал видео с тренировки / https://www.instagram.com/maqatsa/

Знаменитый холостяк и экс-участник "Танцев со звездами" Иракли Макацария покорил фанаток своей идеальной спортивной формой.

На видео, которое появилось на странице бизнесмен из Грузии в Instgaram, он показал серию упражнений из тренажерного зала.

"Тренировки занимают не малую часть моего дня, дают огромный заряд сил и энергии, поэтому без них я не представляю свою жизнь", - подписал под роликом Иракли.

Поклонницы восхитились силой и внешним видом грузинского красавца.

"Красавец мужчина", "Трудяга, потому и успешен", "Просто энерджайзер!", "Я просто восхищена вами! Не представляю вас без такой формы!", - писали юзеры.

Ранее Иракли Макацария завел фанаток обнаженным торсом.