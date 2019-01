"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом

Тренировки занимают не малую часть моего дня, дают огромный заряд сил и энергии, поэтому без них я не представляю свою жизнь ??? А какие виды тренировок предпочитаете вы? ? #maqatsa #iraklimakatsaria #ираклимакацария

A post shared by Irakli Makatsaria (@maqatsa) on Jan 28, 2019 at 9:31am PST