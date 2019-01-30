"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом

30 января 2019, 02:31

Знаменитость показал ролик с тренировки.

Иракли Макацария
Иракли Макацария показал видео с тренировки / https://www.instagram.com/maqatsa/

Знаменитый холостяк и экс-участник "Танцев со звездами" Иракли Макацария покорил фанаток своей идеальной спортивной формой.

На видео, которое появилось на странице бизнесмен из Грузии в Instgaram, он показал серию упражнений из тренажерного зала.  

"Тренировки занимают не малую часть моего дня, дают огромный заряд сил и энергии, поэтому без них я не представляю свою жизнь", - подписал под роликом Иракли.

Поклонницы восхитились силой и внешним видом грузинского красавца.

"Красавец мужчина", "Трудяга, потому и успешен", "Просто энерджайзер!", "Я просто восхищена вами! Не представляю вас без такой формы!", - писали юзеры.

Ранее Иракли Макацария завел фанаток обнаженным торсом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Иракли Макацария
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:35
Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы
02:31
"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом Видео
02:06
Психолог объяснила, чем человек сам себя серьезно тормозит Видео
01:15
"Ох и жарко стало": украинская телеведущая завела фанатов пикантными фото Фото
01:00
В Нью-Йорке домохозяйка застряла на три дня в лифте дома у миллиардера
00:31
Ученые узнали секрет быстрого засыпания
00:00
В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео Видео
29 января, вторник
23:48
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
23:31
Советник Трампа пригрозил врагам лидера протесто в Венесуэле Гуайдо
23:06
Нардеп Гончаренко попытался потроллить Тимошенко с намеком на Вакарчука: опубликовано видео Видео
22:18
"Открестилась от Петра Петра": соцсети вспенились шутками по поводу Alyona Alyona на выдвижении Порошенко
21:56
Стало известно, как Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя
21:51
Макс Поляков просит Порошенко о либерализации космического законодательства
21:35
В Москве прокомментировали высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной
21:20
"Нам нужна сильная армия": Тимошенко рассказала о задаче новой власти
21:13
Рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видео
20:18
В Москве суд начал шить дело лидеру праворадикалов из С14
20:10
Кража картины из Третьяковки получилась в духе путинской России мнение
19:43
Дипломат рассказал, почему для Чехии важна торговля с Украиной
19:14
Германия и Нидерланды вписались за Россию и Северный поток-2 перед Европой
18:50
"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса Видео
18:46
Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен Фото
18:46
Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ
18:15
Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе Видео
18:07
"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко
17:45
Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2
17:43
Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы
17:22
"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд
17:13
"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Видео
17:06
"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост Видео
16:40
"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом
16:31
Анджелина Джоли возвращается в кино
16:16
"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко
16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять