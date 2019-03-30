Полуголая Анастасия Волочкова показала вертикальный шпагат в бане

Анастасия Волочкова показала новый шпагат в бане / instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку в вертикальном шпагате.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она позирует в бане в мини-бикини, балансируя в вертикальном шпагате.

"Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате. Этот добрый медведь-качели, как символ "Андреевских бань". Мы прекрасно отдохнули с любимым в этом комплексе уже не впервые. Отметив небольшую, но очень личную и красивую совместную дату", - подписала кадр балерина.

Отметим, во избежание негативных отзывов о снимках, Волочкова закрыла возможность комментировать ее фото.

Анастасия Волочкова сделала шпагат на "медведь-качели" / instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова в бане уселась на шпагат и эротично простонала.