Таинственная и значимая дата: Волочкова в бане уселась на шпагат и эротично простонала

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осчастливила подписчиков новыми фото и видео.

На этот раз балерина растянулась на шпагате в бане, где она, по ее словам, "отмечает с любимым человеком таинственную и значимую дату".

Читайте также"Так и хочется переехать": в Сети пришли в бешенство из-за нового шпагата ВолочковойЗа несколько часов до этого она выложила в своих соцсетях – Facebook и Instagram – видео из этой же бани, предварительно отключив возможность пользователям инстаграма оставлять под ними свои комментарии.

"Аромат сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав. Возможность полежать после парной на качелях под звездами... Быть любимой и любить – это большое счастье! Оно ведомо не многим. Этому дару завидуют многие. От радости моей растягиваю не только связки и #шпагатволочковой, но и удовольствие и осознания, и ощущения гармонии!" – подписала снимки Волочкова.

Ранее британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп. Фото балерины попало в рейтинг неумело редактированных снимков из Инстаграма.