"Cексуальная бубочка": Наталья Могилевская покрасовалась без макияжа с растрепанными волосами

Слышу колокол. В поле весна. Ты открыла веселые окна. День смеялся и гас. Ты следила одна Облаков розоватых волокна. Смех прошел по лицу, но замолк и исчез. Что же мимо прошло и смутило? Ухожу в розовеющий лес Ты забудешь меня, как простила. ... Розовый нос, спутанные волосы- где я? #натальямогилевская #mogilevskaya #ятанцевала #угадай