"Cексуальная бубочка": Наталья Могилевская покрасовалась без макияжа с растрепанными волосами

Наталья Могилевская позировала без макияжа и с растрепанными волосами / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала фотографию, на которой запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram и сопроводила его стихом российского поэта Александра Блока.

Исполнительница решила не раскрывать, где именно было сделано чувственное фото.

"…Розовый нос, спутанные волосы — где я?" — спросила певица у интернет-пользователей.

Юзеры по-разному прокомментировали снимок Могилевской. "Какая ты сексуальная бубочка", — считает slayerreyals. "Красивые стихи. А вы в бане, что ли? Извините, если не угадала...", — написала natashana14.

"Вот какая-то очень таинственно-нежная и особо красивая)) Вы невероятная на этой фотографии, наверное, у Вас сейчас особое состояние души", — поделилась мнением oxi_lit.

Ранее Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без макияжа в Киеве на Трухановом острове. Певица позировала с подругой.

Напомним, в конце марта стало известно, что Могилевская переехала из столицы в Харьков. Артистка писала, что причина переезда — "непреодолимое притяжение".