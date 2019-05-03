Показала больше, чем хотела: Ева Лонгория засветила трусы в экстремально коротком платье

Знаменитая голливудская актриса, звезда Отчаянных домохозяек Ева Лонгория удивила фанатов провальным нарядом на Billboard Music Awards.

44-летняя актриса после родов вернулась в прекрасную физическую форму, и решила подчеркнуть фигуру мини-платьем. Однако, ожидаемого триумфа не произошло – благодаря платью от Alberta Ferretti с юбкой, удлиненной сзади, и очень короткой спереди, папарацци смогли рассмотреть больше, чем хотелось бы. Актриса на красной дорожке из-за экстремально короткого наряда засветила черные трусы.

По идее, такой наряд должен был подчеркнуть постройневшие формы Лонгории, он обнажил ее действительно подтянутые ноги, которые щедро измазали автозагаром – они явно отличались по цвету от верха ее тела и приобрели странный оттенок.

Напомним, Лонгория впервые стала мамой в 43 года. 19 июня актриса родила для своего мужа Хосе Бастона сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.

Ранее Ева Лонгория после родов увеличилась вдвое: папарацци показали фото.