Ева Лонгория после родов увеличилась вдвое: папарацци показали фото

Актрису сфотографировали на прогулке с сыном.
Знаменитая голливудская актриса, звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория попала в объектив парарацци во время прогулки со своим новорожденным сыном.
Как сообщает издание Daily Mail, актрису заметили, когда она отправилась с малышом по делам на автомобиле.
Лонгория была одета в черное платье, которое обтягивало ее значительно увеличившиеся после беременности формы. Образ актриса дополнила вьетнамками, небольшой сумочкой и кепкой.
Напомним, Лонгория впервые стала мамой в 43 года. 19 июня актриса родила для своего мужа Хосе Бастона сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.