Ева Лонгория после родов увеличилась вдвое: папарацци показали фото

Ева Лонгория не вернула после беременности прежнюю форму / Daily Mail

Знаменитая голливудская актриса, звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория попала в объектив парарацци во время прогулки со своим новорожденным сыном.

Как сообщает издание Daily Mail, актрису заметили, когда она отправилась с малышом по делам на автомобиле.

Лонгория была одета в черное платье, которое обтягивало ее значительно увеличившиеся после беременности формы. Образ актриса дополнила вьетнамками, небольшой сумочкой и кепкой.

/ Daily Mail

/ Daily Mail

/ Daily Mail

Напомним, Лонгория впервые стала мамой в 43 года. 19 июня актриса родила для своего мужа Хосе Бастона сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.