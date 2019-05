Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы

Руслана 24 мая отмечает 46-летие/ Главред

"Принцесса всех романтиков" в 90-х и "дикая Амазонка" сегодняшнего украинского шоу-бизнеса Руслана 24 мая отмечает 46-й день рождения. Она первой привезла Евровидение в Украине и заставила говорить о себе весь мир. Она движется не по течению, а скорее против нее, сознательно нарушая любые законы шоу-бизнеса. Она не гонится за трендами, а наоборот - создает их.

По случаю Дня рождения Русланы, Главред решил поделиться с вами ТОП-ом вещей, в которых Руслана стала новатором и первопроходцем.

1. Руслана - исполнительница, которая впервые в Украине устроила большой концерт, соединив симфонический оркестр и рок-группу (1996). Проект Звонкий ветер - первый самостоятельный проект Русланы после победы на фестивалях Мелодия (1994 год) и Славянский базар (1996 год). Это единственный в Украине проект, посвященный 500-летию Эпохи Возрождения.

2. Именно Руслана начала возрождать традиции празднования Рождества и популяризировать украинские колядки. Начиная с 1996 года певица делала большие рождественские концерты и туры, а впоследствии Руслана положила начало традиции Рождественских фильмов.

3. Руслана - первая артистка, которая представила киноклип Знаю я в формате Dolby Digital (2002) - первый музыкальный клип в Украине, снятый для показа в кинотеатрах! В нем - уникальные эксклюзивные кадры Карпат с вертолета, фантастические пейзажи, настоящее гуцульская свадьба, грандиозное шоу Русланы под открытым небом со сценой на водопаде и экстремальные кадры на вершине горы на высоте 1600 метров без страховки и дублеров.

4. Впервые в съемках клипа были задействованы новейшие на тот момент, достижения кино-технологии, в частности, единственную в СНГ систему Пилот для съемок с вертолета, два операторских краны (один из них работал на съемках фильма Титаник), сложный комплекс из двух кинокамер и нескольких десятков фотоаппаратов, который был специально сконструирован в Минске для съемки кругового облета (эффекта, известного зрителям по фильму Матрица).

5. Руслана - первая современная исполнительница в Украине, которая популяризирует традиционный украинский музыкальный инструмент - трембиту и познакомила аудиторию с ее звучанием. Также певица стала использовать звучание трамбуют в аранжировках своих песен.

6. Альбом Дикие танцы - первый в Украине получил награду Платиновый диск (2003). В течение 100 дней с момента релиза было распродано более 100 000 лицензионных копий альбома и это стало первой платиновой наградой для украинского артиста. Интересный факт: в то время было распространено пиратство, поэтому объемы тиража альбома можно умножать на 2.

7. Певица Руслана - первая участница Евровидения, которая устроила промо-тур в рамках подготовки к песенному конкурсу (2004). Промо-тур и творчество Русланы получили огромное количество положительных отзывов от зрителей из разных стран Европы.

8. Руслана - первая украинка, которая одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2004 и привезла его в Украину. Кроме того, Руслана в Турции установила рекорд по количеству баллов (за все годы существования конкурса) - 280. За выступление Русланы на Евровидении-2004 все страны-участницы дали певице баллы, кроме Швейцарии.

9. Wild Dances - первый трек украинского артиста, возглавил европейские чарты и оставался в топе 14 стран в течение 97 недель, а также попал в Europe Top 100.

10. Впервые альбом украинского артиста Wild Dances получил более 20 платиновых дисков в разных странах мира.

11. Руслана - первая украинка, получившая престижную мировые музыкальную награду World Music Awards в Лас-Вегасе за наибольшее количество проданных в мире альбомов Wild Dances. Трансляция состоялась в 160 стран мира, телеаудитория церемонии - около 1 миллиарда зрителей.

12. Руслана стала первой современной певицей из Украины, которая завоевала привязанность фанов по всему миру и собрала международный фан-клуб. После бешеной популярности Wild Dances количество сторонников Русланы и ее творчества постоянно растет, все эти годы люди со всех уголков мира слушают Руслану и следят за ее событиями.

13. Руслана стала первым национальным Послом доброй воли ООН международной организации UNICEF в Украине. Руслана присоединилась к плеяде выдающихся личностей, чтобы поддержать миссию Фонда, направленную на обеспечение выживания и благополучия всех детей до достижения ими совершеннолетия.

14. Первая украинка, приглашенная к участию в международном благотворительном проекте немецкой рок-звезды Питера Маффая. Во время концертного шоу Сердце для детей в Берлине звезд из разных стран было собрано более 9.2 млн. евро, которые были направлены на спасение детей по всему миру. В рамках акции Сердце для детей был представлен проект Русланы Чернобыль 2006 - Дети Весны, благодаря которому были собраны средства на приобретение оборудования для реанимации детей, пострадавших от радиационных заболеваний, одним из которых стал аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных и маленьких детей.

15. Руслана - первая украинская певица, которая стала прототипом персонажа фантастического романа Дикая Энергия. Лана, украинских писателей Марины и Сергея Дяченко. Написанный под влиянием творчества Русланы и ей посвящен, роман стал бестселлером. В истории заложены аллегории, очень актуальны для нашего времени: кризис энергии сердца, "топлива для людей" - это именно то, что вскоре может постигнуть общество.

16. На самом песенном фестивале Азии - Asia Song Festival (по масштабам можно приравнять к Евровидению) Руслана стала первой украинкой и европейкой, которая выступила в рамках фестиваля. Также певица получила сразу две награды: золотая статуэтка The Best Artist Award of The Asia Song Festival 2009 - главная награда фестиваля, За вклад в культурный обмен Украины и Азии в музыкальной сфере.

17. Световое шоу мирового уровня впервые в Украине было организовано к 750-летию Львова - масштабный совместный проект Русланы и известного художника света из Германии Герта Хофа. Руслана подготовила сюиту собственного авторства в исполнении большого симфонического оркестра Леополис, которым она сама дирижировала. В произведении, получившем название Источник энергии, оригинально переплелись музыкальные темы известных песен Русланы и новых произведений из проекта Дикая энергия. Световое, пиротехническое и лазерное шоу Герта Хофа, поставленное на музыку новой сюиты Русланы, превратили здание Львовской оперы в фантастический световой монумент будущего, почтил величие художников прошлого.

18. Руслана - первая украинка, получившая награду отважных женщин планеты International Women of Courage Award, которая ежегодно вручается Госдепартаментом США за отвагу десяти женщинам со всего мира. Певицу награждала первая леди Мишель Обама (2014).

Руслана получила награду из рук Мишель Обамы / Master Management

19. Руслана стала первой украинской певицей, которую приглашают на международные форумы и конференции посвящены социальным темам человечества на разных континентах.

20. Руслана течение многих лет исповедует здоровый образ жизни, экологию Земли и экологии души и является проводником идеи перехода человечества на 100% возобновляемой энергии. Руслана - первая украинка и публичный человек, кто на личном примере показывает как внедрять возобновляемые источники энергии в быт. Дом певицы - это полностью энергоактивный дом, все помещения которого на 100% обеспечиваются энергией солнца, ветра и земли.

21. Впервые Руслана сделала концертное шоу на 100% чистой энергии.

22. Первая украинка, которая стала послом возобновляемой энергии в мире - Руслана (2018). Настойчивая позиция и активная деятельность не остались незамеченными международным сообществом и платформой Global 100% RE. 28 сентября во время шоу-перформанса в рамках глобального саммита Wind Energy Hamburg 2018 (Германия) Руслану было официально провозглашено Международным послом возобновляемой энергии, она стала 22-м послом в мире, и одновременно первой и пока единственной в мире представительница из сферы музыки или искусства.

Ранее Руслана устроила в Зоне отчуждения арт-перформанс Чернобыль RE:start.