День блондинок 2019: самые яркие представительницы украинского шоу-бизнеса и политики

31 мая 2019, 12:07

Полякова, Лобода, Кароль смело рушат стереотипы о блондинках.

Оля Полякова
Суперблондинка Оля Полякова предпочитает светлый цвет волос / instagram.com/polyakovamusic

31 мая весь мир отмечает День блондинок. По одной из версий, праздник инициировали американские женщины-адвокаты, которые боролись за равные права со своими коллегами-мужчинами. По другой - праздник связывают с выходом на экраны в 2001 году фильма Блондинка в законе.

Главред предлагает вспомнить самых ярких светловолосых представительниц украинского шоу-бизнеса, которые смело развеивают мифы и стереотипы о блондинках как о девушках с невысоким интеллектом, и делают то, что иногда не под силу даже мужчинам.

Оля Полякова

Полякова
Оля Полякова / УНИАН

Суперблондинка всея Украины, самые длинные ноги украинского шоу-бизнеса, мать двоих детей и успешная бизнесвумен Оля Полякова 24 мая заявила, что идет в политику. Поклонники сначала приняли эту новость за шутку, но артистка подчеркнула, что это не розыгрыш.

Полякова намерена создать первую женскую партию Украины, но она не намерена участвовать в досрочных выборах парламента, которые пройдет уже 21 июля.

Певица пообещала, что не будет пафосным политиком: "Этот политик сможет и попку свою сфотографировать голую, а чего нет? У любого политика есть попка".

Тина Кароль

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Тина Кароль далека от политики, но является не менее обсуждаемой блондинкой страны. Певица покорила своих фанатов искренностью, нежностью и невероятным сексуальным магнетизмом.

Кароль не раз признавали лучшей исполнительницей Украины по версии ряда национальных премий. В 2009 году она получила звание Заслуженного артиста Украины, а уже в 2017 году она стала Народной артисткой Украины.

Кроме того, Тина занимается благотворительностью - 1 июня 2014 года она открыла благотворительный фонд помощи онкобольным детям Полюс притяжения.

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Светлана Лобода

Светлана Лобода
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Сейчас блондинку называют новой версией Леди Гаги, ведь она в своем творчестве и выступлениях использует наряды и образы, которые когда-то презентовала на сцене американская певица.

Лобода – талантливая и разносторонняя личность, она не только мультиинструменталист (играет на ударных, басу, фортепьяно), воспитывает двоих дочерей, создала себя как бренд и успешно гастролирует по миру.

Светлана Лобода настолько жгучая женщина, что смогла очаровать солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля Жара в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер.

Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды. Сам Линдеманн отметил, что их отношения – это "тайна двух людей".

Елена Зеленская 

Елена Зеленская
Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Новоиспеченная первая леди Украины Елена Зеленская отличается редкостной красотой и чувством стиля. Она - самая молодая первая леди, ее муж Владимир Зеленский - самый молодой президент Украины. Супруги ровесники, обоим - 41 год. 

Елена долгие годы скрывала свою деятельность, будучи "тылом" для своего мужа - в начале его карьеры она помогала ему придумывать миниатюры для КВН, затем являлась автором cтудии Квартал 95.

Эксперты отмечают, что у Зеленской - безупречное чувство стиля, которое не уступает первой леди США Мелании Трамп.

Юлия Тимошенко 

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / фото Александра Прокопенко

Юлия Тимошенко сознательно решила "перейти на светлую сторону", так как ее натуральный цвет волос - русый.

Знаменитую прическу с косой-бубликом стилисты ей придумали в 2001 году. С тех пор коса стала визитной карточкой знаменитого политика.

Однако, в последние годы Тимошенко стала делать укладки в деловом стиле и распускать волосы.

Старожилы украинской политики шутят "Юля расплела косу — жди радикальных перемен". 

Так как Тимошенко в выборах президента в 2019 году вновь не удалось занять желаемую должность, сейчас она вновь "метит" на стул премьер-министра - судя по тому, какие заявления делает Юлия Владимировна.

Ранее Оля Полякова рассказала, кто может закончить войну на Донбассе.

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