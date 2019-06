Голос Діти 5 сезон 6 выпуск онлайн: Кто останется в финале после нокаутов

Голос Діти 5 сезон 6 выпуск - нокауты / 1+1

Новый 6 выпуск 5 сезона Голос Діти вышел на 1+1 в 21:00, и в нем тренеры вынуждены сократить количество участников вдвое.

После пятого выпуска в шоу остались:

Джамала: Надя Довбуш, Никита Ачкасов, Ярослав Политов и Варвара Кошевая;

Dzidzio: Вероника Морская, Ярослав Карпук, София Винник и Ярослав Рогальский;

Время и Стекло: Карина Столаба, Таисия Скоморохова, Александр Зазарашвили и Дарья Бугайчук.

Кого тренеры оставят для суперфинала на 7 июля - узнаем в новом выпуске.

Голос Діти 5 сезон 5 выпуск онлайн - 30-06-2019:

Первым выступал Ярослав Карпюк, который исполнил песню Два кольори, и впечатлил судей. Его сразу же взяли в суперфинал.

Голос Діти Ярослав Карпюк 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

София Винник исполнила перед тренерами песню Emilie Sande - My kind of love, и была отправлена на кресло претендента на место суперфиналиста.

Голос Діти София Винник 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Ярослав Рогальский исполнил песню Мокрые Кроссы, он понравился всем судьям, но Dzidzio предупредил, что не сможет его защитить перед участниками других тренеров, и отправил на кресло претендента в суперфинал

Голос Діти Ярослав Рогальский 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Четвертая участница команды Dzidzio Вероника Морская исполнила песню Josh Groban - You raise me up, с которой сам Dzidzio вышел на сцену, чтобы посоветоваться. Он отправляет ее в суперфинал.

Голос Діти Вероника Морская 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

В команде Джамалы первым на сцену вышел Никита Ачкасов с песней Never Enough из мюзикла Величайший шоумен. Он занял первое кресло.

Голос Діти Никита Ачкасов 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Надя Довбиш вышла на сцену с песней Насти Каменской Тримай, которую немного переделала Джамала. Певица в итоге сказала, что переживания забрали около 50% силы ее выступления. В итоге Джамала оставила ее на кресло претендента.

Голос Діти Надежда Довбош 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Джамала представила Ярослава Политова с песней LAUD Вигадав. Ярослав очень понравился Наде Дорофеевой, и не только - его почти что признали фаворитом. Джамала все решила посадить его на кресло претендента.

Голос Діти Ярослав Политов 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Последней из команды Джамалы вышла Варя Кошевая с песней The Weeknd Call Out My Name. Надя Дорофеева сравнила Варвару с Джамалой, и ребята признали, что она сильная исполнительница. Джамала в конечном итоге отправила в суперфинал Варю и Никиту.

Голос Діти Варвара Кошевая 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Первой в команде Время и Стекло на сцену вышла Дарья Бугайчук с песней Ariana Grande - Dangerous Woman. Она становится претенденткой в суперфинал.

Голос Діти Дарья Бугайчук 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Таисия Скоморохова вторая выступила в команде Время и Стекло с песней IOWA - Улыбайся. Ребята тоже вынуждены были отправить ее на кресло претендентов.

Голос Діти Таисия Скоморохова 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Карина Столаба выступила с песней Леди Гага Million Reasons, Dzidzio сказал, что все девочки команды Время и Стекло как сестрички. Джамале понравилось, что сначала Карина была будто бы сдержанной, а потом прекрасно раскрылась. Тренеры оставили ее на месте претендента в суперфинал.

Голос Діти Карина Столаба 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

Александр Зазарашвили остался на самый финал шестого выпуска. Он исполнил песню Jackson 5 - Who's Loving You, и сразу же прошел в суперфинал шоу, хотя так сильно волновался. Сразу вслед за ним Дорофеева и Позитив отправили в суперфинал Карину Столабу.

Голос Діти Александр Зазарашвили 5 сезон 6 выпуск - 30.06.2019 онлайн:

