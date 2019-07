Холли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney

Холли Бэйли / скриншот

Афроамериканка Холли Бэйли по мнению Disney - идеальная кандидатка на роль Русалочки в одноименном фильме. Что известно о карьере девушки, ее личной жизни и семье - рассказываем в нашем материале.

Решение сделать Холли Русалочкой принималось режиссером Робом Маршалом и киностудией Disney. О решении появилась запись в Twitter Disney.

"После масштабных поисков стало ясно, что Холли имеет ту редкую комбинацию духа, сердца, молодости, невинности с внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть все необходимые якосі для этой роли", - сообщил режисер изданию Variety.

Русалочка / скриншот

И Холли и Хлоя родились в Атланте, а позже переехали с родителями в Лос-Анджелес Калифорнию. Начали петь еще в детском возрасте, а родители сначала просто постили их песни в сети.

В 2019 году Холли 19 лет, а Хлое уже 21. Они поют в группе Chloe x Halle, и в 2019 году они уже выступали на открытии пре-шоу кубка Супер Боул. Также в 2019 году они номинировались в 2 категорях Грэмми - лучший новый артист и лучший урбанистический альбом. В 2018 году они выпустили первый альбом The Kids Are Alright, в 2017 - The Two of Us, а ранее в 2016 г вышел альбом Sugar Symphony. В 2016 и 2018 гг выступали на разогреве на концертах Бейонсе и Джей Зи. А еще в 2015 году они работали с музыкальным лейблом Бейонсе, которая стала почти что их крестной. Официально карьеру в группе они начали с 2013 года.

Холли Бэйли с феей-крестной Бейонсе / Twitter

Кстати, Холли уже отдала свой голос Королеве Би в предстоящем римейке Короля льва.

Холли родилась 27 марта 2000 года, ее родители Даг и Кортни Бэйли, сетра - Хлоя, старше на 2 года.

На момент июля 2019 она уже сыграла в фильмах и сериалах - Последний отпуск, Let's it Shine (Пускай сияет), Остин и Элли, и Повзрослевшие.

Судя по официальным данным, Холли ни с кем не встречается, более занята карьерой в музыке и кино.

Chloe x Halle - Who Knew смотреть онлайн клип:

Девушка также не ведет официальную страницу в сети - у них с сестрой есть общая страница группы, но на предполагаемой странице Холли нет записей, и она защищена условиями приватности.