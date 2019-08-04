Алан Бадоев раскрыл заработки звезд и сколько стоят его клипы

Алан Бадоев / Дима Комиссаренко

Алан Бадоев признался, что Макс Барских, который поет на русском зарабатывает в 10 раз больше, чем Tayanna, которая отказалась от русских песен, а также по какому принципу он обычно делает клипы.

Алан Бадоев признался, что для него важно, чтобы творчество артиста ему понравилось - это залог их успешного сотрудничества. Об этом он поведал в интервью Андрею Остапчуку.

"Я никогда не настроен на быстрый заработок, я в него не верю. Все, что пришло быстро, быстро уходит. Я люблю идти как танк – медленно, но верно", - сказал продюсер.

Когда, к нему приходят люди, они изначально готовы платить - клипы у Бадоева бывают по 100, 200, 300 тысяч долларов, но могут быть и за 3 миллиона долларов. Он отметил, что главное - что ему самому нравится исполнитель и его музыка - тогда они запросто могут создать что-то особенное.

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Бадоев поведал, что сначала к нему приходили продюсеры, которые указывали, что ему делать, и со временем, он отказался от такого пути - артист приходит к нему, и советуется - на какую песню Бадоев видит самый удачный клип. На сегодняшний день Бадоев снимает по 7 клипов в месяц, и его время стоит очень дорого.

Потом он назвал некоторые конкретные цифры заработков артистов.

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"В целом любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около трех миллионов долларов за год. Tayanna зарабатывает около трехсот тысяч долларов, но эти деньги всегда в обороте. Будет еще круче, нужно только время", – отметил он.

Он подробней остановился на разных видах сотрудничества с Максом Барских и Tayanna.

"Если Максима надо было любить и воспитывать, то Таню нужно любить и убирать все то, когда ее не любили, как женщину прежде всего. Я думаю, что (она зарабатывает. – Ред.) около 300 тысяч долларов в год, но они вкладываются. Но это не очень круто – будет больше, поверьте", – отметил он.

Бадоев добавил, что артистке не хватает только времени, чтобы выйти к уровню Барских. Он пояснил, что в TAYANNA сегментированный рынок слушателей. Она поет исключительно на украинском языке, а треки не создают сознательно модными, поскольку они "жить долго".

Ранее певица Maruv выпустила необычный для себя клип Между нами, который исполняет на русском языке, а видеоряд сосредоточен на интиме, латексе и сочных фруктах.