Каждый раз: Monatik оказался в ванной с горячей брюнеткой

Monatik Каждый раз онлайн/ YouTube

Певец Monatik удивил новым клипом, снятым на Кубе, для которого ему пришлось бороться с агорафобией.

В новом клипе Каждый раз Monatik провел съемки в Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревшем театре, который является местной достопримечательностью, знаменитой набережной Малекон в Гаване с ее колоритными видами. Песню он посвятил свободе и танцу.

Съемками клипа занималась украинская клипмейкер Таню Муиньо.

"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри", - комментирует новый клип MONATIK, — "У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше".

Monatik - Каждый раз Official video 18+ смотреть онлайн:

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