Звезду Дом-2 Гогена Сонцева жестко изнасиловали и обокрали: все подробности

Гоген Солнцев / Instagram

Пока жена проходит лечение в санатории, Гоген Солнцев решил немного погулять с друзьями, и не рассчитал всех последствий.

Гоген Солнцев пригласил домой малоизвестного человека, который усыпил его, а потом изнасиловавл и обокрал, утверждает телеграм-канал НеМалахов.

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"С Гогеном Солнцевым случилось страшное. Его изнасиловали и истязали. Звезда ушла в запой на три дня. Из очередного питейного заведения он притащил к себе домой малознакомых людей, среди которых оказался яркий брюнет из Серпухова 1993 года рождения. Он-то и сотворил непотребство с участником шоу "Дом-2", пока другие гости спали", - пишет редакция.

По информации издания, злоумышленник украл айфон и кое-какие деньги Солнцева, а также, якобы - гроб его жены, который Солнцев недавно покупал.

Теперь звезда обратился к друзьям и общественности с просьбой восстановить справедливость.

Однако, вскоре после этого, появилась официальная реакция Солнцева. Он прокомментировал Nation News ситуацию.

Гоген утверждает, что знакомый напросился пожить у него два дня и в это в время подмешал ему что-то (клофелин) в напиток и украл его телефон. При этом злоумышленник вполне может воспользоваться всеми картами и счетами Гогена.

"Боюсь, что еще какая-нибудь из-за этого появится инсинуация", - утверждает звезда.

Гоген утверждает, что его не насиловали, но спускать с рук он этого не намерен, мбо прекрасно знает преступника.

До этого появилось видео, где Гоген Солнцев разгромил салон красоты из-за маникюра