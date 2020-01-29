Горячие фото сотрудницы комитета Госдумы РФ взбудоражили сеть

Координатор Рабочей группы Комитета Госдумы по экологии Ольга Гострая недавно обратила на себя внимание в сети. Россиянка не только занимается политикой. но и курирует фонд "Модно быть здоровым". Как оказалось, Ольга прекрасно демонстрирует это на себе.
Ольга Гострая никогда не стесняется, что быть здоровым и красивым - модно.
Координатор Рабочей группы Комитета Госдумы по экологии по мониторингу последствий ПГР. Президент Фонда "Модно быть здоровым" и автор Проекта по защите экологии SOSRUSSIA регулярно демонстрирует шикарные фото с отпуска, и поклонники в восторге от этого.
В Instagram Ольга Гострая время от времени показывает пикантные фото в купальнике, и мы решили показать самые горячие в одной подборке.
Под снимками Ольга пишет мотивационные речи, или рассказывает о вреде или пользе чего-то в жизни человека.
Поклонники пишут восторженные комментарии и много комплиментов девушке и ее работе над собой.
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