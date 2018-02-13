Теперь должна следить за фигурой: экс-Борис Апрель поделилась, как удерживает свой вес

Певица-трансгендер Зианджа, в прошлом Борис Апрель, рассказала в интервью, что теперь, как положено даме, она должна следить за своим весом и удерживать хорошую физическую форму.

"У меня большая предрасположенность к полноте, поэтому мне нужно каждый день 2 часа в день заниматься интенсивной аэробикой, следить, что я ем. А я обожаю пиццу, суши и прочее, и мороженое по ночам", поделилась артистка с журналистами "ТСН".

Также певица рассказала, что решение вырваться из мужского тела и наконец почувствовать себя на самом деле женщиной было взвешенным.

"Я прожила один год в Китае в горах. Я не проснулась однажды утром и решила "я хочу быть женщиной", такого не бывает. Такие люди как я они рождаются. У меня женская душа", - сказала Зианджа.

Ранее Зианджа рассказала о своем детстве.