Роберт Де Ниро поставил диагноз США

Американский актер, обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро недоволен позицией США насчет изменения климата на Земле (страна решила выйти из Парижского климатического соглашения).

Штаты страдают от случая "временного безумия", рассказал он на Международном правительственном саммите в Дубае — крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов), пишет Fox News.

"Я говорю о собственной стране, о Соединенных Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, так что давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", — отметил артист.

Ранее Роберт Де Ниро раскритиковал политику властей США по сокращению финансирования искусства. Напомним, американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос говорил, что президент страны Дональд Трамп хочет создать "мафиозное государство", но не может из-за силы основных институтов страны.