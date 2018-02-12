"Правильная нашлась": Вера Брежнева разозлила подписчиков своим обращением

Поп-исполнительница Вера Брежнева обратилась к своим подписчикам с резким призванием не писать гадости в интернете, чем и разозлила комментаторов.

"Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д...ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?..". Добро творить тяжелее. Истина", - написала на своей странице в Instagram Брежнева.

В комментариях к посту звезды подписчики не подбирали слова, отмечая, что Брежнева сама "не святая", и обвиняя ее в разрушении семей.

"О блин, правильная нашлась, добрая. Тусила с женатыми и увела из семьи с тремя детьми", "И у Кипермана была семья с двумя детьми, до того как он "правильную" Веру встретил", "Мдаа смазливая любовница нам проповеди читает".

Однако, нашлись и те, кто поддержал певицу, и советовал ей не обращать внимания на злостных комментаторов и блокировать их.

"Верочка плевать на этих моральных уродов, не обращай внимания!", "Красивым и успешным всегда завидуют ! Вера красивая , умная и успешная женщина. Так держать", "Вера, хамов надо блокировать. Пусть они со своей "истиной" останутся наедине".

Такое послание было вызвано множеством негативных комментариев к предыдущему посту артистки. Брежнева певица разместила в своем Instagram фотографию с греческо-российским дирижером Теодором Курентзисом. Подписчики звезды раскритиковали певицу за посещение его концерта, и за то, что своими песнями не несет такого же смысла: "Приобщиться к нормальной музыке решили? А то у самой два притопа-три прихлопа".

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