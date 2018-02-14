"Вышла замуж?": Настя Каменских опубликовала фото с кольцом

Украинская певица Настя Каменских вызвала настоящие дебаты своим очередным селфи.

Артистка на своей странице Instagram выложила фотов зеркале. На безымянном пальце правой руки девушки красуется кольцо.

"Ох уж эти перемены...", - подписала фото Каменских.

Подписчики звезды подняли ажиотаж в комментариях к снимку, основное предположение – что певица вышла замуж.

"Ты вышла замуж?", "Кольцо!!!", "Давно кольцо на пальце?", - спрашивали поклонники Каменских.

Певица ничего не ответила. Многие из комментаторов начали спорить, на пальце какой руки у Насти кольцо, мол, вышла путаница с зеркальными отражениями.

"В лифте кнопки всегда расположены справа, если стоять лицом к двери... А Настя к ней стоит спиной. Так что даже если зеркальное отражение, кольцо на левой руке", "Кольцо на правой руке! Это зеркальное отражение… подумайте", - пишут поклонники.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Фев 13, 2018 в 7:04 PST

Ранее Настя Каменских удивила поклонников странным образом.