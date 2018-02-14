"Вышла замуж?": Настя Каменских опубликовала фото с кольцом

Поклонники певицы предположили, что кольцо - обручальное.
Украинская певица Настя Каменских вызвала настоящие дебаты своим очередным селфи.
Артистка на своей странице Instagram выложила фотов зеркале. На безымянном пальце правой руки девушки красуется кольцо.
"Ох уж эти перемены...", - подписала фото Каменских.
Подписчики звезды подняли ажиотаж в комментариях к снимку, основное предположение – что певица вышла замуж.
"Ты вышла замуж?", "Кольцо!!!", "Давно кольцо на пальце?", - спрашивали поклонники Каменских.
Певица ничего не ответила. Многие из комментаторов начали спорить, на пальце какой руки у Насти кольцо, мол, вышла путаница с зеркальными отражениями.
"В лифте кнопки всегда расположены справа, если стоять лицом к двери... А Настя к ней стоит спиной. Так что даже если зеркальное отражение, кольцо на левой руке", "Кольцо на правой руке! Это зеркальное отражение… подумайте", - пишут поклонники.